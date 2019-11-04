Alanya'da polisten kumar baskını

Mehmet AL

ALANYA'NIN Güllerpınarı Mahallesi, Oba Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kırathanede kumar oynatıldığı ihbarını alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Belirlenen adrese dün gece 00.10 sıralarında baskın düzenleyen ekipler kumar oynattığı iddia edilen kırathaneye yapılan Baskında kumardan elde edildiği öğrenilen 800 TL. ele geçirildi.masada oturan 4 kişi hakkında kumar oynatmaktan kabahatler kanunundan işlem yapıldı. iş yeri sahibi hakkında da kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.