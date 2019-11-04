Alanya'da polisten kumar baskını
Alanya'da polisin düzenlediği baskında kumar oynayan 4 kişi gözaltına alınırken, kumar oynanan masada 800 TL ele geçirildi.kumar oynayan kişiler ile birlikte işyeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı
ASAYİŞ 04.11.2019, 19:34 04.11.2019, 19:41
Mehmet AL
ALANYA'NIN Güllerpınarı Mahallesi, Oba Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kırathanede kumar oynatıldığı ihbarını alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Belirlenen adrese dün gece 00.10 sıralarında baskın düzenleyen ekipler kumar oynattığı iddia edilen kırathaneye yapılan Baskında kumardan elde edildiği öğrenilen 800 TL. ele geçirildi.masada oturan 4 kişi hakkında kumar oynatmaktan kabahatler kanunundan işlem yapıldı. iş yeri sahibi hakkında da kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.
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