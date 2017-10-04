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Alanya'da polisten kadına feci dayak

Alanya’da yerde yatan kadını 2 polis memurunun saçından tutup sürüklemesi ve copla dövüp, tekme atması, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Alanya'da polisten kadına feci dayak

Alanya’da yerde yatan kadını 2 polis memurunun saçından tutup sürüklemesi ve copla dövüp, tekme atması, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

04 Ekim 2017 Çarşamba 18:19
Alanya'da polisten kadına feci dayak
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SOSYAL medyada yayınlanan görüntülerin ardından İl Emniyet Müdürlüğü, kimlikleri belirlenen polislerin açığa alındığını açıkladı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde Alanya’da bir kadının 2 polis memuru tarafından sokakta darp edildiğine ve kötü muameleye maruz kaldığına ilişkin görüntüler üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. Yapılan incelemede, yerde yatan ve yabancı uyruklu olduğu belirlenen kadına kötü muamelede bulunan polislerin kimlik ve sicil numaraları saptanarak görevden el çektirildiği kaydedildi.
Her iki polis memuru hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere ver verildi: "Değil bir insana, hiçbir canlıya karşı bu ve benzeri nitelikte bir fiilin ve davranışın kurumumuzca tasvip edilir hiçbir yanı, yönü ve de mazereti bulunmamaktadır. Emniyet Teşkilatı olarak; gerekçesi her ne olursa olsun bu tür şiddet ve kötü muamelede bulunduğu belirlenen görevlilerimiz hakkında bundan önce olduğu gibi bundan sonra da asla hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecektir."
COPLA VURUP, TEKMELEDİLER
Cep telefonu kamerasıyla çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kendinden geçmiş hâlde sokakta asfalt zeminde yatan kadının yanına gelen 2 polis, önce kadınla konuşuyor. Kadının kalkmaması üzerine polislerden biri önce kadına tekme atıyor. Yerde yuvarlanan kadına defalarca tekme atan polis memuru daha sonra elindeki copla vurmaya devam ediyor. Yerde oturan kadına tekme ve copla vurmaya devam eden aynı polisin, sonra kadını saçından tutup sürüklediği görülüyor.
BAŞSAVCI: ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI 
Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, konuya ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada, polis memurları hakkında adli soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcı Emre'nin açıklaması aynen şöyle: "3 Ekim 2017 günü saat 07.20 sıralarında bir bayanın iki polis memuru tarafından Alanya ilçesinde darp edildiği olay sebebi ile polis memurları hakkında "Kötü Muamele" suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Adli soruşturma titizlikle sürdürülmekte olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

'KADINI GAZİPAŞA'DA BULDUK'

Alanya Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı, olayla ilgili Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli soruşturma başlattığını belirterek "Şiddet mağduru kadını Gazipaşa'da bulduk ve Alanya'ya getirdik. Kadın Kırgızistan uyruklu. Akli dengesinin yerinde olmadığını düşünüyoruz" dedi.

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Son Güncelleme: 04.10.2017 23:41
Anahtar Kelimeler:
AlanyaKadınFeci DayakPolis
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