Alanya’da polisten gece yarısı kumar baskını

ŞEKERHANE Mahallesi’ndeki bir dernekte kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Belirlenen adrese 00.30 sıralarında baskın düzenleyen ekipler kumar oynattığı iddia edilen dernek başkanı Mehmet S. T.'yi (62) gözaltına alınırken, kumardan elde edildiği öğrenilen 140 TL ile çok sayıda iskambil kağıdı ele geçirildi. Kumar oynadığı iddia edilen Ali K., Mehmet B. ve Mustafa S. de gözaltına alındı. Gözaltına alınan Mehmet S. T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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