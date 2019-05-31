Alanya'da polislerden 'Huzur ve güven uygulaması'

Alanya'da polis ve zabıta ekipleri tarafından halkın yoğun olduğu park ve bahçeler ile yaya trafiğinin yoğun olduğu yerlerde 'güven ve huzur uygulaması' yapıldı.

Alanya'da polislerden 'Huzur ve güven uygulaması'
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Mehmet AL
ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri ve Alanya Belediyesi zabıta ekipleri tarafından halkın yoğun olduğu park ve bahçeler ile yaya trafiğinin yoğun olduğu yerlerde şüpheli kişilerin Genel Bilgi Tarama (GBT) kayıtlarına bakıldı. Özellikle kent merkezinde bulunan parklara eş zamanlı giren güven timleri, çeşitli suçlardan aranan ve infaz kayıtları bulunan kişiler üzerinde işlem yaptı. İnfaz kaydını inceledikleri vatandaşlara kibar davranan polisler ve zabıta ekipleri vatandaşların takdirini kazandı.

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2019, 17:35
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