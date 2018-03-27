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Alanya'da polisin durdurduğu şüphelinin üzerinden çıkanlar şoke etti!

Alanya Narkotik ekiplerinin şüphelenerek üst aramasını yaptığı bir kişinin üzerinde bir miktar metamfetamin ile eroin ele geçirildi

Alanya'da polisin durdurduğu şüphelinin üzerinden çıkanlar şoke etti!

Alanya Narkotik ekiplerinin şüphelenerek üst aramasını yaptığı bir kişinin üzerinde bir miktar metamfetamin ile eroin ele geçirildi

27 Mart 2018 Salı 11:37
Alanya'da polisin durdurduğu şüphelinin üzerinden çıkanlar şoke etti!
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Mehmet AL

ALANYA İlçe Emniyet  Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği  ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışma sonucu dün akşam saatlerinde Hacet Mahallesi’nde durumundan şüphelendikleri B.Y.D.’yi takibe aldı. Bunun üzerine arama yapan ekipler, şüphelinin üzerinde 2 paket 1.73 gram metamfetamin, 8.28 gram eroin ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli B. Y. D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Son Güncelleme: 27.03.2018 11:56
Anahtar Kelimeler:
AlanyaNarkotik EkipMetamfetaminEroin
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