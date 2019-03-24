Alanya’da polis motosiklet sürücülerine göz açtırmıyor

Alanya’da polis, kurallara uymayan ve kask takmayan motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerini sürdürdü.

Alanya’da polis motosiklet sürücülerine göz açtırmıyor
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MEHMET AL

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçenin en işlek caddesi olan Atatürk Caddesi'nde kurallara uymayan, evrakları eksik olan ve kask takmayan motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı. Yaklaşık 2 saat süren denetimlerde çok sayıda motosiklet kontrol edilirken, kurallara uymayan motosiklet sürücüleri hakkında cezai işlem uygulandı. Trafikten men edilen motosikletler ise yapılan işlemlerin ardından çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Yetkililer, motosiklet denetimlerinin sıklıkla sürdürüleceğini aktardı.

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