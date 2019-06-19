Alanya'da petrol ofisi bomba gibi patladı

Mehmet AL

OLAY, bugün saat 15.30 civarında Cikcilli Mahallesi, Çevreyolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyonun akaryakıt depolama kısmında tanker aktarımı sırasında henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı patlama gerçekleşti. Patlama büyük gürültüye ve çevre binalarda sarsıntıya neden oldu. Patlama istasyonda büyük bir hasara yol açmazken, patlamanın çıkardığı ses olay yeri çevresinde paniğe neden oldu. Patlamanın ardından olay yerine birçok itfaiye, sağlık ekibi ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri özel köpük solüsyonuyla patlamanın gerçekleştiği alanda soğutma yaparken, polis ekipleri de ikinci bir patlamanın yaşanması durumuna karşın emniyet şeridi çekerek vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Patlamadan etkilenen 23 yaşındaki Mehmet Tan olay yerine gelen 112 Acil Servis ile ALKÜ Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2019, 01:28