Alanya'da parkta uyuşturucu alışverişi yaptılar

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçede uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik düzenlenen operasyonlar devam ediyor. Operasyonlar kapsamında Alanya’da uyuşturucu madde sattığı belirlenen Muhammet Adem Y. (26) isimli şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından takibe alındı. Kadıpaşa Mahallesi, Sugözü Caddesi üzerindeki Lebibe Hanım Parkı’na gelen Muhammet Adem Y., burada Elif B. (29) ve Yunus Emre B. (30) isimli şahıslarla buluştu. Muhammet Adem Y., kısa süre sonra Elif B. ve Yunus Emre B.’den ayrıldı. Harekete geçen polis, Elif B. ve Yunus Emre B.’nin üst aramasını yaptı. Yapılan aramada Yunus Emre B.’nin üzerinde suç unsuruna rastlanmazken Elif B.’nin üzerinden 0,15 gram eroin maddesi ele geçirildi. Ardından Kadıpaşa Mahallesi, Sugözü Caddesi üzerinde Muhammet Adem Y.’yi yakalayan polis, şahsın üzerinde yaptığı aramada toplam daralı ağırlığı 0,45 gram eroin maddesi ele geçirdi. Elif B. ve Yunus Emre B. hakkında ‘Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan işlem başlatılarak serbest bırakılırken, Muhammet Adem Y. hakkında ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan işlem yapıldı. Şüphelinin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2018, 21:13