Alanya'da park halindeki otomobil yandı

Alanya'da park halindeki otomobil henüz bilinemeyen bir nedenle yanarak kullanılamaz hale geldi

Alanya'da park halindeki otomobil yandı
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Mehmet AL
YANGIN, dün öğle saatlerinde Alanya'nın Okurcalar Mahallesinde meydana geldi. Mehmet Tülücü'ye ait 07 ABZ 279 plakalı otomobil park halindeyken henüz bilinemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Otomobilin yandığını görenler durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.motor kısmından yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken yanan otomobil çekiciyle otoparka götürüldü.

Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2018, 12:11
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