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Alanya’da otomobille motosiklet çarpıştı

Alanya’da meydana gelen kazada bir otomobille motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı

Alanya’da otomobille motosiklet çarpıştı

Alanya’da meydana gelen kazada bir otomobille motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı

28 Mart 2018 Çarşamba 13:19
Alanya’da otomobille motosiklet çarpıştı
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YENİ Alanya’nın edindiği ilk bilgilere göre kaza Prestij Caddesi’nde meydana geldi. 07 HOZ 78 plakalı otomobille 07 NIU 18 plakalı motosiklet çarpıştı.  Kazada adı öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü yaralanırken yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaMotosikletKaza
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