Alanya’da otomobille motosiklet çarpıştı

YENİ Alanya ’nın edindiği ilk bilgilere göre kaza Prestij Caddesi’nde meydana geldi. 07 HOZ 78 plakalı otomobille 07 NIU 18 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada adı öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü yaralanırken yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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