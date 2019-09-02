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Alanya’da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Alanya’da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. 

ASAYİŞ 02.09.2019, 16:32 Melike Temir
Alanya’da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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KAZA, önceki gün saat 17.30 sıralarında Konaklı Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Antalya yönüne seyir halinde olan Hacer Y.’nin (31) kullandığı 07 HTZ 74 plakalı otomobil Payallar Kavşağı’na geldiği sıradan kontrolsüz yola çıktığı iddia edilen Mahmut L.’nin (28) idaresindeki 07 HBG 92 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mahmut L.’yi ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.  Burada tedaviye alınan Mahmut L.’nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

#Alanya #Otomobil #Motosiklet #Yaralı #Konaklı Mahallesi #07 HTZ 74
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