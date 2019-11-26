Alanya’da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı 

Mehmet AL

KAZA, dün 18.30 sıralarında Payallar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Feridun L. (32) kullandığı 07 YGY 94 plakalı otomobille aynı yönde ilerleyen 31 yaşındaki Murat Ö. idaresinde 07 NYG 58 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Murat Ö,ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Murat Ö'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

