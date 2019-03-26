Alanya'da otomobilin çarptığı bisikletli Rus kadın yaralandı

Alanya’da, yolun karşısına geçmeye çalışan bisiklete otomobil çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü Rus kadın turist yaralandı.

Alanya'da otomobilin çarptığı bisikletli Rus kadın yaralandı
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Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre.Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Kargıcak Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. Atatürk Caddesi yönüne giden Mithat K. (48) yönetimindeki 07 HPR 59 plakalı otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Rus uyruklu Liia S.’ye (23) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Rus turist yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Liia S.’yi ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Liia S.’nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2019, 17:49
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