Alanya'da otomobile 'zehir' baskını

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda içerisinde 5 kişinin bulunduğu otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi

Alanya'da otomobile 'zehir' baskını
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EDİNİLEN bilgilere göre, Alanya'da Mahmutlar Mahallesi'nde Menderes Bulvarı üzerinde polis ekipleri, içinde 5 kişinin olduğu bir aracı şüphelenerek durdurdu. Araçta yapılan aramada 88 adet yeşil renkli Ecstasy hap ele geçirildi. Araçta bulunan ve gözaltına alınan kişiler nöbetçi savcıya sevk edilmelerinin ardından Yasin Ç.(21), Veli U.(22) ve Hüseyin Y.(24) serbest bırakılırken Ercan E.(34) ile Ali Y.(23) uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilecek.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2019, 23:28
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