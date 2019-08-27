Alanya’da otomobile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı 

KAZA, dün 22.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Halil İ. K.’nin (32) kullandığı 07 AHG 048 plakalı motosikletle aynı yönde ilerleyen Çağrı S.’nin idaresinde 55 SY 771 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Halil İ. K.’yi ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Halil İ. K.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.