Alanya'da otomobil ve motosiklet çarpıştı

Alanya'da ticari taksi ve motosikletin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, olası bir faciadan da dönüldü

Alanya'da otomobil ve motosiklet çarpıştı
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EDİNİLEN bilgileye göre; olay bugün saat 16.00 sıralarında çevre yolu üzerindeki Alanyum kavşağının 20 metre gerisinde yaşandı. Vatan Bilgisayar'ın olduğu binanın sokağına girmek isteyen ticari taksi sürücüsü, iddiaya göre en sağ şeritte ilerleyen motosiklet sürücüsünü fark etmedi. Sağa döndüğü anda kendisini fark etmeyen motosiklet sürücüsünü altına alan ticari taksi şoförü, hemen aracından inerek yere düşen kazazedenin yanına koştu. Küçük tartışmaların yaşandığı kazada olası bir faciadan dönülürken, belinden, ayağından ve kollarından yararlanan sürücünün gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2018, 20:10
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