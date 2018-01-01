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Alanya’da otomobil uçuruma yuvarlandı! 1 ölü 1 yaralı

Alanya’nın Soğukpınar Köyü’nde dün gece saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi.

Alanya’da otomobil uçuruma yuvarlandı! 1 ölü 1 yaralı

Alanya’nın Soğukpınar Köyü’nde dün gece saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi.

01 Ocak 2018 Pazartesi 17:18
Alanya’da otomobil uçuruma yuvarlandı! 1 ölü 1 yaralı
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OLAY dün gece yarısı meydana geldi. Alanya’nın Soğukpınar Köyü’nde 07 HRZ 32 plakalı araç, henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten uçuruma yuvarlandı. Aracın içinde bulunan ve kimliği belirlenemeyen iki kişiden birisi hayatını kaybederken diğer şahıs yaralandı. Alınan bilgiye göre ölen şahsın Adana nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı tedavi için hastaneye kaldırırken, jandarma olayla ilgili detaylı araştırma yaptı.  

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaSoğukpınar KöyüKaza
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