Alanya'da otomobil motosiklete çarptı
Alanya'da akşam saatlerinde meydana gelen kazada bir otomobil motosiklete çarptı
ASAYİŞ 08.11.2019, 22:21 08.11.2019, 22:33
EDİNİLEN ilk bilgilere göre, Hacet Mahallesi Prestij Caddesi'nde seyir halindeki 07 HMU 30 plakalı motosiklete 07 NB 992 plakalı beyaz bir otomobil çarptı. Otomobilin kadın sürücüsü olayın etkisiyle şok geçirirken motosiklet sürücüsü genç adam yerde yaralı şekilde ambulans bekledi. Çevredeki vatandaşlar, kaşı patlayan ve çeşitli yerlerinden yaralanan motosiklet sürücüsüne yardıma koşarken yaralı genç olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
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|12
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|11
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|11
|25
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|11
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|11
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|22
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|22
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