Alanya'da otellere polis baskını

Alanya Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri bu akşam tüm otellerde çalışanlarını gözetim altına aldı

Alanya'da otellere polis baskını
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Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre; Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğün tüm birimleri bu akşam Alanya'da hizmet veren tüm turistik ve apart otellere baskın düzenledi. polis ekipleri otelde çalışanların listesini kontrol ederek kayıt dışı çalışanları tespit etmek amacıyla sorguladığı belirtildi.
Bu uygulamanın yerinde olduğunu belirten yerli ve yabancı turistler sabıkalı ve kayıt dışı çalışan  kişilerin tehlikeli olduklarını belirterek Polislerin bu uygulamasının yerinde olduğunu söylediler.

Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2019, 22:32
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