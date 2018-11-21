Alanya'da otelciye kurşuna 42.5 yıl

-Mehmet AL

VİKİNGEN Otelleri ve Seyfe Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Baş’ın (57) kurşunlanmasına ilişkin davada "Kasten öldürmeye teşebbüs ve silahla basit yaralamaya teşebbüs" suçlarından yargılanan 3 sanık, toplam 42 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Olay, 18 Şubat 2015 tarihinde Alanya’nın Payallar Mahallesi’nde meydana gelmiş, sabah saatlerinde 35 EA 9393 plakalı özel aracı ile evinden oteline giden Baş, D400 Karayolu üzerinde 07 LNF 59 plakalı araçta bulunan şahsıların silahlı saldırısına uğramıştı. Araca 7 el ateş eden şüphelilerin silahından çıkan 3 kurşunun Süleyman Baş’ın vücudunun çeşitli yerlerine isabet ettiği öğrenilmişti. Kendi imkanları ile hastaneye ulaşan Baş, tedavi altına alınmış, jandarma ekipleri silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlatmıştı. Alanya Jandarma Komutanlığı’na bağlı asayiş timleri, Süleyman Baş'ın kurşunlanması olayına karıştığı belirlenen Kasım S., Kürşat Emir Ç. ve Yakup Cemil Ç’yi çeşitli tarihlerde düzenlediği operasyonlarla gözaltına almıştı.

“Kasten öldürmeye teşebbüs ve silahla basit yaralamaya teşebbüs” suçlarından Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan şüpheliler, son kez hakim karşısına çıktılar.

45 MİLYON TL'LİK ZARAR TESPİTİ

Karar duruşmasına tutuklu sanıklar Kasım S, Kürşat Emir Ç, Yakup Cemil Ç. ve avukatları ile Süleyman Baş ve avukatları katıldılar. Olaya ilişkin Alanya Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan 7 sayfalık iddianame mahkeme heyetine hatırlatıldı. Hazırlanan iddianamede şu iddialara yer verildi: "Seyfe Turizm A.Ş. 2011 yılı sonunda yeni bir 5 yıldızlı otel yapmak için H. Yapı Şirketi ile ‘Anahtar teslim’ inşaat sözleşmesi yaptı ve otel

sözleşmede belirtilen tarihte tamamlanamayarak, Seyfe Turizm A.Ş’ye teslim edildi. Bunun üzerine Seyfe Turizm A.Ş, Alanya 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak ‘İşlem gören tespit davası’ açtı ve mahkeme Seyfe Turizm sahibi Süleyman Baş, Mehmet Baş ve ailesinin H. Yapı tarafından 45 milyon 142 bin 507 TL kayba uğratıldığı yönünde karar verdi. Ardından Baş Ailesi, inşaata başladığı sırada H. Yapı tarafından verilen 6 milyon Euro bedelindeki teminat çekini bankaya ibraz etti. Çekin karşılığının bulunmaması üzerine Baş Ailesi, H. Yapı hakkında icra takibi başlattı."

İddianamenin devamında, H. Yapı sahibi G.V'nin otel inşaatını yaptığı sırada esnafa ve alt taşeronlara borcunu ödeyemediği ve alacağını isteyenlere "İflas ettim" diyerek otel sahibi Süleyman Baş’a yönlendirdiği, Baş’ın alacaklıları paralarını G.V’den talep etmeleri gerektiğini söyleyerek geri çevirdiğine yer verildi. Bunun üzerine alacaklı bazı esnafların, Side’de restoran işletmeciliği yapan Yakup Cemil Ç'den yardım istemesi üzerine zanlının olaya müdahil olduğu belirtildi. Süleyman Baş ile H. Yapı arasındaki ticari anlaşmazlık nedeniyle sanık Yakup Cemil Ç'nin, Kasım S. ve Kürşat Emin Ç’yi azmettirdiği belirtilerek, üç sanığın cezalandırılması istendi.

'BİR KUMPASIN İÇERİSİNDEYİZ'

Karar duruşmasında son sözleri sorulan sanıklardan Kürşat Emin Ç, söz konusu suçu işlemediğini belirterek "Kendimi nasıl savunacağımı bilmiyorum, bu olayı yapsaydım, söyler, cezamı çekerdim. Ancak ben yapmadım. Beraatımı ve tahliyemi talep ederim" dedi. Sanık Kasım S. ise "Bu suçu kesinlikle ve kesinlikle ben işlemedim. Kendi mağduriyetimi geçtim, iki çocuğum var, onlar daha çok mağdurdur. Beraatımı talep ediyorum. Suçsuzum" diye konuştu. Bir kumpasın içerisinde olduklarını söyleyen Yakup Cemil Ç. ise "

Ben bütün aşamalarda tüm iddialara cevap verdim. Müştekinin bile görmediği kişileri ben nasıl azmettirdiğimi bilmiyorum. Suçsuz olduğum için beraatımı talep ederim. Ayrıca devletin diğer kademelerinde de haklarımızı arayacağız" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, azmettirici olduğu ileri sürülen sanık Yakup Cemil Ç’nin 12 yıl 6 ay, Kürşat Emir Ç. ve Kasım S'nin ise 15'er yıl hapis cezasıyla cezalandırılmalarına karar verdi.

'ADALET YERİNİ BULDU'

Konaklı Otelciler Derneği (KONTİD) Başkanı Ali Orkan, davanın sonuçlanmasına ilişkin yaptığı açıklamada adaletin yerini bulduğunu ifade ederek "Adaletin yerini bulması, bölgemizin önemli turizmcilerinden biri olan Süleyman Baş’a yapılan saldırının adli makamlar nezdinde karşılık bulması isabetli bir karar olmuştur" dedi.



Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2018, 00:21