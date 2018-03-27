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Alanya'da otel odasında 10 günlük ceset şoku!

25 Metrelik Yol üzeri Toros Apart yanındaki bir apart otelde 1 aylığına oda kiralayan 1958 doğumlu Mustafa Deveci, odasında ölü bulundu

Alanya'da otel odasında 10 günlük ceset şoku!

25 Metrelik Yol üzeri Toros Apart yanındaki bir apart otelde 1 aylığına oda kiralayan 1958 doğumlu Mustafa Deveci, odasında ölü bulundu

27 Mart 2018 Salı 16:56
Alanya'da otel odasında 10 günlük ceset şoku!
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DEVECİ'NİN yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği, cesedinin ise çürüdüğü ve şiştiği görüldü. Otel çalışanları tarafından fark edilen koku üzerine Deveci'nin odasını kontrol eden otel çalışanları, Deveci'nin yerde yatar halde cesedini buldular. Otel personelinin ihbarı üzerine gelen polis, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin cenaze nakil aracını olay yerine çağırdı. Deveci'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, Deveci'nin kesin ölüm nedeni için otopsi raporunu bekliyor.

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Son Güncelleme: 28.03.2018 00:34
Anahtar Kelimeler:
Toros ApartApart OtelMustafa Deveci
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