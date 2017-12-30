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Alanya'da ormanlık alanda kenevir yetişticiliğine 15 yıl hapis 

Alanya’da, 28 Kilo 200 gram esrar maddesiyle yakalanan bir kişye  ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan 15 yıl hapis ve 30 Bin TL adli para cezasına çarptırıldı

Alanya'da ormanlık alanda kenevir yetişticiliğine 15 yıl hapis 

Alanya’da, 28 Kilo 200 gram esrar maddesiyle yakalanan bir kişye  ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan 15 yıl hapis ve 30 Bin TL adli para cezasına çarptırıldı

30 Aralık 2017 Cumartesi 11:40
Alanya'da ormanlık alanda kenevir yetişticiliğine 15 yıl hapis 
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Mehmet AL
ALANYA'DA Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ve KOM ekiplerinin yaklaşık 1 ay boyunca takip ettikleri ve geçen Temmuz ayında Bademağacı Mahallesi kuzey yamacında bulunan ormanlık alan içinde dört ayrı noktada izinsiz kenevir bitkisi yetiştirdiği, bakımı yaptığı ve yetiştirdiği kenevirleri sökerek kurumaya bıraktığı, kenevir yetiştirme faaliyetinin fotokapan cihazı ile görüntülenerek tespit edilen kubar esrar maddesinin 28.200 gram olup 11.280 gram esrar elde etmeye elverişli olduğu tespit edilmesi üzerine Jandarma ekiplerince yakalanan 35 yaşındaki A.S, tutuklu olarak yargılandığı davada son kez hakim karşısına çıktı. 1.Ağır Ceza Mahkemesinde son sözü sorulan sanık A.S' Ben hint keneviri ekdiğimi kabul ediyorum. Bunu kardeşimin ölümünden sonra bunalıma  girdiğim için kendi esrar ihtiyacımı karşılamak amacıyla ektiğimide size söyledim. Ben bu kadar çok miktar çıkacağını düşünmedim ancak kesinlikle amacım esrar temin edip satmak değildi.  Hint keneviri bitkileri ben sökmedim. 
Uyuşturucu madde  ticareti suçunu kabul etmiyorum. Küçük çocuklarım var tutuklu kaldığım için ailem de mağdur oluyor. Tahliyemi isterim ' dedi 
Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık A.S ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin TL adli para cezasına çarptırdı.

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Son Güncelleme: 31.12.2017 00:28
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