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Alanya'da orman yangını! Çıplaklı ucuz atlattı
Alanya'nın Çıplaklı Mahallesi'nde yerleşim yerlerine çok yakın bir alanda çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Büyümeden müdahale edilen yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
ASAYİŞ 31.08.2019, 17:25 31.08.2019, 17:39 Melike Temir
ALANYA'NIN Çıplaklı Mahallesi'nde orman ürünleri deposu yanında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yaklaşık 300-400 metrekare bir alanın zarar gördüğü yangına daha fazla büyümeden müdahale edildi. Makilik alanda çıkan yangın 2 helikopter yardımı ile söndürülürken soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yerleşim yerlerine oldukça yakın olan alanda çıkan yangına hızlı müdahale edilmesi olası bir facianın önüne geçti.
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