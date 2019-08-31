Alanya'da orman yangını! Çıplaklı ucuz atlattı

ALANYA'NIN Çıplaklı Mahallesi'nde orman ürünleri deposu yanında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yaklaşık 300-400 metrekare bir alanın zarar gördüğü yangına daha fazla büyümeden müdahale edildi. Makilik alanda çıkan yangın 2 helikopter yardımı ile söndürülürken soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yerleşim yerlerine oldukça yakın olan alanda çıkan yangına hızlı müdahale edilmesi olası bir facianın önüne geçti.