Alanya'da örgüt üyeleri sorgulanıyor

Mehmet AL

ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alanya İlçe Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde organize suç örgütüne komando askerleri ile yapılan Alanya merkezli operasyonda, yakalanan 1'i kadın 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Konaklı Mahallesi'nde operasyonda yakalanan şüpheli kadın rahatsızlanması sonucunda çağırılan ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi yapılan şüpheli kadın taburcu edilerek Jandarma Karakolu'na götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada ise 1 adet Kalaşnikof marka otomatik tüfek, 1 adet susturuculu dürbünlü uzun namlulu tüfek,1 adet pompalı tüfek, 5 adet av tüfeği, 3 adet tabanca ve silahlara ait mermiler ile bilgisayar dokümanı ve cep telefonları ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler komando askerlerinim yoğun güvenlik önlemleri altında Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolleri yapıldı. Kontrolden sonra sorgulanmak üzere Jandarma Karakolu'na götürüldüler. Yakalanan zanlıların sorgularının sürdüğü öğrenilirken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

ÖZEL HABER - YENİ ALANYA