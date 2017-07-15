Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Alanya'da örgüt üyeleri sorgulanıyor

Alanya'da komando askeriyle yapılan eş zamanlı operasyonda uzun namlulu silahlar ele geçirilirken suç örgütüne üye 1'i kadın 12 kişi yakalanarak göz altına alınmıştı

Alanya'da örgüt üyeleri sorgulanıyor

Alanya'da komando askeriyle yapılan eş zamanlı operasyonda uzun namlulu silahlar ele geçirilirken suç örgütüne üye 1'i kadın 12 kişi yakalanarak göz altına alınmıştı

15 Temmuz 2017 Cumartesi 00:55
Alanya'da örgüt üyeleri sorgulanıyor
banner404

Mehmet AL

ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alanya İlçe Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde organize suç örgütüne komando askerleri ile yapılan Alanya merkezli operasyonda, yakalanan 1'i kadın 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Konaklı Mahallesi'nde operasyonda yakalanan şüpheli kadın rahatsızlanması sonucunda çağırılan ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi yapılan şüpheli kadın taburcu edilerek Jandarma Karakolu'na götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada ise 1 adet Kalaşnikof marka otomatik tüfek, 1 adet susturuculu dürbünlü uzun namlulu tüfek,1 adet pompalı tüfek, 5 adet av tüfeği, 3 adet tabanca ve silahlara ait mermiler ile bilgisayar dokümanı ve cep telefonları ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler komando askerlerinim yoğun güvenlik önlemleri altında Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolleri yapıldı. Kontrolden sonra sorgulanmak üzere Jandarma Karakolu'na götürüldüler. Yakalanan zanlıların sorgularının sürdüğü öğrenilirken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

ÖZEL HABER - YENİ ALANYA

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 16.07.2017 00:12
Anahtar Kelimeler:
AlanyaKomandoEş ZamanlıUzun Namlulu SilahlarSuç örgütüGöz Altı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
nuri görür 2017-07-15 14:20:39

Susturuculu, dürbünlü tüfek! Demek ki suikast hazırlığı içindeydiler.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Evren 2017-07-17 13:39:14

Nuri görür bilmeden kendi kafandan seneryo çıkarma .susturuculu dürbünlü silah dedikleri.hatsan marka 125worteks havalı tüfek.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Alanya'da tanıştığı adam hayatını kararttı
Alanya'da tanıştığı adam hayatını kararttı
9 ay önce evlendi, 3 aylık hamileyken kendini astı
9 ay önce evlendi, 3 aylık hamileyken kendini astı
Alanya’da karısını öldüren kişi de öldü
Alanya’da karısını öldüren kişi de öldü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim