Alanya'da operasyon: 11 şüpheli gözaltında

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaralama, dolandırıcılık, hırsızlık, borçlunun ödeme şartının ihlali ile benzeri suçlardan aranan şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmelerini sağlamak amacıyla ilçede eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında sabah saatlerinde harekete geçen ekipler, daha önce adreslerini belirledikleri E.D., İ.P., G.U. isimli kadınlar ile H.D., Y.E.Ö., Y.O., H.Ç., Ş.T., M.K., K.A. ve K.E'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2018, 22:45