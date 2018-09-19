Alanya'da operasyon: 11 şüpheli gözaltında

Alanya'da çeşitli suçlardan aranan 3'ü kadın 11 şüpheli gözaltına aldı

Alanya'da operasyon: 11 şüpheli gözaltında
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ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaralama, dolandırıcılık, hırsızlık, borçlunun ödeme şartının ihlali ile benzeri suçlardan aranan şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmelerini sağlamak amacıyla ilçede eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında sabah saatlerinde harekete geçen ekipler, daha önce adreslerini belirledikleri E.D., İ.P., G.U. isimli kadınlar ile H.D., Y.E.Ö., Y.O., H.Ç., Ş.T., M.K., K.A. ve K.E'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2018, 22:45
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