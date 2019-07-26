Alanya'da Öğretmenevi Müdürü darp edildi

Kalkan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmetli memuru A.S'nin, Alanya Öğretmenevi Müdürü Abdulkadir Tuncer'e odasında saldırarak yaraladığı bildirildi. Memurun, ardından Tuncer'i odaya kilitleyerek kaçtığı iddia edildi

Alanya'da Öğretmenevi Müdürü darp edildi
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Mehmet AL 

İDDİAYA göre Kalkan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmetli memuru A.S, Alanya Öğretmenevi Müdürü Abdulkadir Tuncer'e odasında saldırarak yaraladı. Edinilen bilgiye göre, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev yaparken 2009 yılında tayin edilen, geçen yıl tekrar Alanya'ya atanarak önce Manavgat'a, ardından Kalkan'a tayin edilen A.S, Alanya Öğretmenevi karşısındaki plaja çadır kurdu. Plajda ve Öğretmenevi'nde sorun yarattığı gerekçesiyle Alanya Öğretmenevi Yönetim Kurulu tarafından hakkında 'Öğretmenevi'ne giremez' kararının verildiği iddia edilen A.S, dün zabıta tarafından 'Burada çadır kurmak yasak' şeklinde uyarıldı. İddiaya göre, bu uyarı üzerine Alanya Öğretmenevi Müdürü Abdulkadir Tuncer'in odasına çıkan A.S. 'Beni niçin şikayet ettin!' diyerek, avucunda tuttuğu cisimle Tuncer'in alnına vurdu. A.S., Tuncer'in odasının kapısını kapatıp, kilitledi ve kaçtı. Tuncer ve odasındaki memur bir süre içeride kilitli kaldılar. Hastaneye giden Tuncer'in burnunda kırık tespit edilirken, polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
 

Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2019, 00:52
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