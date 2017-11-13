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Alanya’da öğretmen FETÖ’den gözaltına alındı 

Alanya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüte bağlı eğitim kurumunda görevli öğretmen gözaltına alındı 

Alanya’da öğretmen FETÖ’den gözaltına alındı 

Alanya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüte bağlı eğitim kurumunda görevli öğretmen gözaltına alındı 

13 Kasım 2017 Pazartesi 14:09
Alanya’da öğretmen FETÖ’den gözaltına alındı 
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Mehmet AL
ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüte bağlı olduğu iddia edilen ve örgüte bağlı eğitim kurumunda görev yaparken sonra ihraç edilen öğretmen hakkında göz altı kararı verildi. Bunun üzerine sabah saatlerinde harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği (TEM) ekipleri, FETÖ şüphelisi M.Ç, adresinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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