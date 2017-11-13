Alanya’da öğretmen FETÖ’den gözaltına alındı 

Mehmet AL ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ / PDY soruşturma sı kapsamında örgüte bağlı olduğu iddia edilen ve örgüte bağlı eğitim kurumunda görev yaparken sonra ihraç edilen öğretmen hakkında göz altı kararı verildi. Bunun üzerine sabah saatlerinde harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği (TEM) ekipleri, FETÖ şüphelisi M.Ç, adresinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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