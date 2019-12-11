Alanya'da o sapık cezaevinde: Çocuk doktoru numarasıyla...

ÖZEL HABER - Ceren ŞAHİN

ALANYA’DA şok eden bir olay yaşandı. Sudan’da görev yapan Fatma Duran isimli bir doktor, tarafına iletilen bilgiler doğrultusunda, sosyal medya üzerinden kendisine ait olmayan bir hesap tarafından isminin ve fotoğrafının kullanıldığını öğrendi. 24 Temmuz 2019 tarihinde de şahıstan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine düğmeye basan emniyet güçleri başlatılan teknik takip sonucu şahsı 20 Eylül 2019 tarihinde yakalayarak, hakkında adli tahkikat başlattı. Şahsın üzerine kayıtlı telefonla birlikte Hacet Mahallesi’nde bulunan evine yapılan baskın sonucu ele geçirilen 3 adet hard disk ve toplam 7 adet flash bellek incelemeye alındı. Sürdürülen çalışmalar kapsamında alınan ifadelerde şahsın engelli olduğu da iddia edildi. İddia üzerine mahkemece psikiyatri servisine yönlendirilen şahsın engelli olmadığı belgelendi. Edinilen son dakika bilgisine göre de o şahıs önceki gün tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

ALANYA’YI SARSAN İSTİSMAR İDDİALARI

İddiaya göre C.K. isimli şahıs, sosyal medya üzerinden açtığı hesaptan çocuklu anneleri ekleyerek kendisini çocuk doktoru olarak tanıttı. Çocuklar ve rahatsızlıkları hakkında biraz konuştuktan sonra da, iddiaya göre genital bölgelerinin fotoğraflarını kendisine yollamasını isteyerek aileleri tuzağa düşürmeye çalıştı.

İSTİSMAR İDDİASINDA ŞOK EDEN AYRINTI

Pedofili iddiasıyla Alanya’da gözaltına alınan ve önceki gün tutuklanan şahıs hakkında şok eden bir ayrıntı ortaya çıktı. C.K’nın Sakarya’da ikamet ettiği sırada, yaşanan benzer olaylar doğrultusunda sosyal medya üzerinden ifşa edildiği öğrenildi. Basına yansıyan haberlere göre Sakarya’da yaşanan olayda C.K. ile iletişim kuran annelerden biri şüphelendi ve şahıs hakkında araştırma yaptı. Araştırmaları sonucu ise kendisi gibi birden fazla ailenin de benzer bir durumla karşı karşıya kaldığını öğrendi. Bunun üzerine şahsın fotoğrafıyla birlikte C.K’nın açtığı sahte hesabı sosyal medya üzerinden ifşa etti. Annenin "Bu şahıs Serdivan, Yazlık'ta oturuyor. Kendisi sapık bir pedofili. Çocuk cerrahı diye sayfalar açarak çocukların genital bölgelerinin fotoğraflarını istiyor. Bu şahsı Sakarya'dan biri konuşmalarla beraber emniyete başvurarak lütfen yakalatsın" diyerek yükselttiği yardım çığlığının ardından İstanbul Barosu avukatlarından Yunus Emre Çelebi tarafından işlem başlatıldı. Çelebi şahsın telefon numarasıyla birlikte ailelerle yaptığı konuşma metinlerinin çıktısını alarak şikayetçi oldu.

ENGELLİ OLDUĞU GEREKÇESİYLE SALIVERİLMİŞ

2018 yılı Eylül ayında gerçekleşen ve kısa sürede yayılarak yankı bulan ifşanın üzerine Sakarya Emniyet Müdürlüğü düğmeye bastı ve şahsı gözaltına aldı. C.K. alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Fakat savcılığın tutuklu yargılanmak üzere mahkemeye sevkini gerçekleştirdiği şahıs, mahkeme heyeti tarafından zihinsel ve bedensel engelli oluşu gerekçesiyle adli kontrol şartı konularak salıverildi.

‘TUTUKLANSIN’ KAMPANYASI BAŞLATILMIŞ

Aynı dönem sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden #PedofiliCihanTutuklansın başlığı altında bir kampanya da başlatıldı. Kampanyaya çok sayıda insan tweetleriyle destek verdi ve C.K.’nın tutuklanması yönünde talepte bulunuldu.