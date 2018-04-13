Alanya'da Norveçli turist havuzda boğuldu

Mehmet AL
OLAY, Alanya’nın Oba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya'da yerleşik olarak yaşayan 75 yaşındaki Norveçli Amond Bersed, yaşadığı sitenin bahçesindeki havuzda yüzerken bir anda fenalaştı. Yardım istemekte güçlük çeken Bersed’i olay yerine gelen polis ekipleri havuzdan çıkartarak sağlık görevlilerine haber verdi. Ambulansla Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Bersed, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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