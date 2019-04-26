Alanya'da nefes kesen kovalamaca! Motosiklet magandası polisten kaçamadı

Mehmet AL

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bugün saat 13.00 sıralarında Keykubat Bulvarı üzerinde abartı egzoz takılı ve plakasız motosiklet görünce durdurmak istedi. Fakat polisin "Dur" ihtarına uymayan şüpheli motosikletiyle kaçmaya başladı. Uyarıları dikkate almayan şüpheli, ters yönden kaçmaya devam ederek trafiği tehlikeye soktu. Polis ekipleri ile şüpheli arasında kovalamaca yaşanırken, koordineli çalışan diğer polis ekipleri şüphelinin gidebileceği güzergahlara kapama noktası kurdu. Yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından, polis ekipleri şüpheliyi kullandığı motosikletiyle beraber Şekerhane Mahallesi Hacı Karanfil Sokak üzerinde yakaladı.

Kelepçe takılmasın diye direndi

Polisler kendilerine mukavemet ettiği gerekçesi ile ehliyetsiz olduğu tespit edilen 21 yaşındaki İsa S. kelepçe takarak gözaltına almak istedi. Polise kelepçe takılmasın diye direnen motosiklet sürücüsünü zapt etmek mümkün olmadı. Takviye gelen polislerin de araya girmesiyle İsa S. sakinleştirilerek gözaltına alındı. Motosiklet otoparka götürülürken, İsa S. ise emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2019, 16:29