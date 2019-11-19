Alanya'da narkotikten uyuşturucu avı

Mehmet AL

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmalarda ik kişiyi suçüstü yakaladı. Oba Mahallesi 54. Cadde üzerinde durumundan şüphelenilen 30 yaşındaki Koray A, ve 31 yaşındaki Ahmet A, bir müddet görüşüp ayrıldıktan sonra şüpheli Koray A. Narkotik ekiplerince durdurularak üstü arandı. Aramada 4 gram Skunk maddesi ele geçirilirken şüpheli Ahmet A'nın ikametinde yapılan aramada 22 Gram Skunk maddesi ele geçirildiç. Ele geçirilen 26 gram Skunk maddesine el konuldu. İki şüpheli gözaltına alınarak Narkotik Grup Amirliğine götürüldülder.

Şüphelilerden Koray A.Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmaktan ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Ahmet A ise 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan' ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek.