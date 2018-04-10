Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başarısız tüp bebek uygulamalarında anne adaylarına uyarı!
Başarısız tüp bebek uygulamalarında anne...
Mide gribi hakkında bilmeniz gereken 5 şey
Mide gribi hakkında bilmeniz gereken...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 11 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Masum görünen ‘ben’de büyük tehlike
Masum görünen ‘ben’de büyük tehlike

Alanya'da muhtara 9 ayrı suçtan 20 yıl hapis!

Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi Muhtarı Kamil H. G. 9 ayrı suçdan kesinleşmiş 20 yıl hapis cezasıyla tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne gönderildi

Alanya'da muhtara 9 ayrı suçtan 20 yıl hapis!

Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi Muhtarı Kamil H. G. 9 ayrı suçdan kesinleşmiş 20 yıl hapis cezasıyla tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne gönderildi

10 Nisan 2018 Salı 12:28
Alanya'da muhtara 9 ayrı suçtan 20 yıl hapis!
banner404

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği İnfaz ekiplerince tefecilik, vergi usulu kanunu ve 5464 sayılı kanuna muhalefet suçlarından aranan Güllerpınarı Mahallesi Muhtarı Kamil H. G. çarşı merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş büro amirliğinde işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen mahalle muhtarı Kamil H. G. 9 ayrı dosyadan toplam kesinleşmiş 20 yıl hapis cezasıyla tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 11.04.2018 01:47
Anahtar Kelimeler:
Alanya CezaeviHapisGüllerpınarıAlanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
D400 göz denetimlerinde bin 50 sürücüye işlem
D400 göz denetimlerinde bin 50 sürücüye işlem
Gaspçıyı kaskı ele verdi
Gaspçıyı kaskı ele verdi
Alanya’da dolandırıcılık şebekesi böyle çökertildi
Alanya’da dolandırıcılık şebekesi böyle çökertildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim