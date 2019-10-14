Alanya’da motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Alanya’da 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücüler yaralandı.
ASAYİŞ 14.10.2019, 13:13
Mehmet AL
KAZA, dün saat 08.30 sıralarında Konaklı Mahallesi Konaklı Sanayi Sitesi yolunda meydana geldi. Mevlüt Y.’nin (52) idaresindeki 07 NDL 80 plakalı motosiklet karşı yönden gelen Emrah D. (26) yöntemindeki 07 HMJ 29 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 2 sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mevlüt Y. ve Emrah D.’yi ambulanslarla ilçedeki hastanelere götürdü. Burada tedaviye alınan Mevlüt Y. ve Emrah D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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