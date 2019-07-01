Alanya’da motosikletiyle 100 metreden uçtu: Feci şekilde can verdi!

ALANYALI 46 yaşındaki berber Ali Doğan, motosikletiyle yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti. Kaza dün gece Alanya'nın Gedevet Yolu, Kuru Çay Mevkiinde meydana geldi. Alanya’fa Başkent Hastanesi arkasında berberlik yapan motosiklet sürücüsü Ali Doğan'ın Kuruçay Mevkii’nde 100 metrelik uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Alanya Arama Kurtarma Teşkilatı ve Alanya Jandarma Komutanlığı ekipleri ölen motosiklet sürücüsünün cenazesini uçurumdan çıkarmaya çalıştıkları bildirildi. 46 yaşındaki berber Ali Doğan’ın evli ve iki kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2019, 16:23