Alanya'da motosiklete bir kurban daha!

Mehmet AL

KAZA, 9 Ekim günü saat 13.00 sıralarında Antalya- Mersin D-400 karayolu üzerindeki Mahmutlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alanya yönünden Gazipaşa istikametine giden 27 yaşındaki İsmet Altınkaya yönetimindeki 07 NA 0763 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen Ali K, yönetimindeki 07 E 6865 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Altınkaya, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Altınkaya'yı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk etti. Altınkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma kazada minibüs sürücüsü Ali K. gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği nöbetci mahkemece serbest bırakıldı.

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2018, 00:51