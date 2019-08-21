Alanya’da motosiklet toprak yığınına çarptı: 1 yaralı 

Mehmet AL

KAZA önceki saat 16.00 sıralarında Elikesik Mahallesi yolunda meydana geldi. Alanya'ya seyir halinde gelen Ali G.’nin (40) kullandığı motosiklet direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan motosiklet yol kenarındaki toprak yığınına çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralı Ali G.’i ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Ali G.’nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.