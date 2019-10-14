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Alanya’da motosiklet otomobil çarpıştı: 2 yaralı 

Alanya’da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. 

ASAYİŞ 14.10.2019, 13:11
Alanya’da motosiklet otomobil çarpıştı: 2 yaralı 
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Mehmet AL
KAZA, dün saat 07.30 sıralarında Payallar Mahallesi D-400 karayoluna meydana geldi. Antalya istikametine ilerleyen Abdullah Y. (56) idaresindeki 07 NCS 21 plakalı motosikletle aynı yönde seyir halinde olan Muhammet Y. (41) kullandığı 07 NN 211 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Abdullah Y. ile arkasında bulunan eşi Hatice Y.(64) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan çiftin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.  

#Alanya #Motosiklet #Otomobil #Yaralı
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