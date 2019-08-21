Alanya’da motosiklet otobüse çarptı: 1 yaralı

Mehmet AL

KAZA ,bu sabah saat 10.00 sıralarında Konaklı Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Antalya istikametine seyir halinde olan Fatih Ç.’nin (36) kullandığı 07 NK 353 plakalı motosiklet Doğanay Otel Kavşağı’na geldiği sırada aynı istikametteki Hasan A.’nın (29) idaresindeki 31 ACD 944 plakalı otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrularak asfalt zemine düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekiler, yaralı Fatih Ç.’yi kendi imkanlarıyla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Fatih Ç.’nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.