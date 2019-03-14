Alanya’da motosiklet kazası! Iraklı turist yaralandı

Mehmet AL

KAZA, Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerine meydana geldi. Alanya istikametine seyir halinde olan Irak uyruklu Sinan A. Z. A.’nın (35) kullandığı 07 MA 1670 plakalı motosiklet direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yola savrularak metrelerce sürüklenen motosiklette Irak uyruklu sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipler, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı Sinan A. Z. A.’yı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Sinan A. Z. A.’nın hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.