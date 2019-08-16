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Son Dakika

Alanya’da motosiklet kazası: 1 yaralı

Alanya'da seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek asfalt zemine düşen motosiklet sürücüsü sol kolundan yaralandı

ASAYİŞ 16.08.2019, 11:19 Melike Temir
Alanya’da motosiklet kazası: 1 yaralı
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Mehmet AL
KAZA, dün saat 07.00 sıralarında Alanya’nın Konaklı Mahallesi’ndeki Doğanay Kavşağında meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Ahmet T.’nin (59) idaresindeki 07 HEM 72 plakalı motosiklet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola savruldu. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Özel Anadolu Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Ahmet T'nin sol kolunda ve disreğinde kırık olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

#Alanya #kaza #Yaralı #alanya son dakika #Motosiklet
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