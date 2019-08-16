Alanya’da motosiklet kazası: 1 yaralı

Mehmet AL

KAZA, dün saat 07.00 sıralarında Alanya’nın Konaklı Mahallesi’ndeki Doğanay Kavşağında meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Ahmet T.’nin (59) idaresindeki 07 HEM 72 plakalı motosiklet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola savruldu. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Özel Anadolu Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Ahmet T'nin sol kolunda ve disreğinde kırık olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.