Mehmet AL
KAZA, dün akşam saat 18.40 sıralarında Oba Mahallesi Çevre Yolu Caddesi Güler Optik önünde meydana geldi. İbişler Petrol önünde 18 yaşındaki Ertuğrul D. yönetimindeki 07 UT 587 plakalı motosiklet ile seyir halinde giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek karşıdan karşıya geçmek isteyen 57 yaşındaki Anakadın Çoban'a çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan Çoban'a ilk müdahele vatandaşlar tarafından yapılırken ağır yaralanan talihsiz kadın olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ambulansı ile Başkent Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Yaya kadının vücudundakİ kemiklerin kırıldığı belirtilirken motosiklet sürücüsü Ertuğrul D., polis ekiplerince gözaltına alındı. Bu sabah adliyeye sevk edilen motosiklet sürücüsü nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alanya'da motosiklet faciası! Karşıdan karşıya geçmek isterken...
Alanya'da yolun karşısına geçmek isteyen kadın motosikletin çarpması sonucunda ağır yaralandı. Talihsiz kadın Başkent Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.
Mehmet AL