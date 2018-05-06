Alanya'da Motosiklet Bisikletli kadına çarptı

ALINAN bilgiye göre kaza , dün akşam saat 18.00'de Cumhuriyet Mahallesi, Alanyum Alışveriş Merkezi karşısında meydana geldi. Alanya 'dan Gazipaşa istikametine giden Arda Ş. yönetimindeki 07 NA 4015 plakalı motosiklet, yaya yolunu kullanarak yolun karşısına bisikletiyle geçmeye çalışan Duygu Acar'a çarptı. Asfalt zemine düşen bisikletli kadına çevredeki vatandaşlar yardım etti. Yaralanan Acar, çağırılan ambulansla Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis , kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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