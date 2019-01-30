Alanya'da miras kavgası cezaevinde bitti!

Mehmet AL-ÖZEL HABER

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince önceki gün görülen karar duruşmasında tutuklu yargılanan Gani U, dayısı Hasan U. ve avukatlar hazır bulundu.Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde duruşmaya katılan Dayısı Hasan U. soruldu, alınan cevapta: 'Önceki beyanlarımı tekrar ederim, şikayetim devam ediyor.' dedi. Mahkeme heyeti dayısı Hasan U'u, bacaklarından tabancayla yaralayan sanık Gani U.'a son sözleri soruldu:'Önceki savunmalarımı tekrar ederim, olay günü dayımı öldürmek gibi bir niyetim yoktur, beraatimi ve tahliyemi talep ederim.' dedi.

11 YIL 4 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi sanık Gani U'n eylemin neticesinde 'Kasten Öldürme' suçunu işlediği iddiasıyla, eylemin silahla işlemiş olması, mağdurun iyileşmesi olanağı bulunmayan hastalığa sebep olması, mağdurda kemik kırığı oluştuğu anlaşılmakla kırığın hayat fanksiyonlarına etkisi nazara alınarak cezada takdiren 5-12 oranında artırım yapılarak sanığın toplam 11 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Sanık Gani U. tutuklu bulunduğu Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

10 YIL SONRA HUZUR OPERASYONUNDA YAKALANDI

Alanya Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı İncekum Jandarma Komutanlığı ekipleri 14 Ekim 2018 Cumartesi günü Türkiye genelinde yapılan Huzur Operasyonunda yapılan yol kontrolünde Gani U'ın yaptıkları GBT sorgusunda Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince 2008 yılında 'Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs Suçu' ile arandığnını tespit edilmesi üzerine yakalanarak gözaltına alındı. İncekum Jandarma Karakol komutanlığında ifadesi alındıktan Adliye'ye sevk edilen şüpheli Gani U'ın miras davasında dayısı Hasan U'ı baçaklarından tabancayla yaraladığından çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Edinilen bilgiye göre, 22 Aralık 2008 tarihinde Türkler Mahallesi'nde dayısı Hasan U'la miras davasından husümetli olan 51 yaşındaki Gani U, tabancayla dayısı olan 63 yaşındaki Hasan U'ı bacaklarından vurarak kaçtı.Yaralanan Hasan U, olay yerine çağırılan 112 acil ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Hasan U'ın hayati tehlikesi olduğu ve sol uyluk dış taraftan giren merminin femuru kırdıktan sonra uyluk iç yüz alt taraftan çıktığı, yine sağ uyluk iç yüzden giren mermi uyluk arka yüzden çıktığı, testiste de mermi giriş ve çıkış deliği olduğu ayrıca sol uylukta ve pelvis içinde bir adet mermi çekirdeği olduğu, her iki ayakta ve bacakta his kaybı ve hareket kısıtlaması olduğu belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2019, 15:50