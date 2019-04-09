Alanya’da minik Ela’nın feci ölümü

5 yaşındaki Merve Ela Yılmaz, babasının restoranında bulunan salıncağın üzerine devrilmesi sonucu anne ve babasının gözleri önünde feci şekilde can verdi. Minik Ela’nın ölümü başta ailesi olmak üzere, bütün Alanya’yı yasa boğdu

Alanya’da minik Ela’nın feci ölümü
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ALANYA minik Ela’ya ağladı. Oba Mahallesi’nde bulunan Uysal Sitesi’nde ikamet eden Mehmet ve Eda Yılmaz çiftinin ortanca çocukları olan Merve Ela Yılmaz sallanmakta olduğu salıncağın üzerine devrilmesi sonucu can verdi. Minik Ela’nın feci ölümü okul arkadaşlarını ve Oba’da yaşayanları yasa boğdu. Uysal Sitesi altında bulunan Wasa Restoran’ın bahçesinde gerçekleşen olayın en çarpıcı detaylarından biri de işletme sahibinin acılı baba Mehmet Yılmaz olması oldu. Minik Ela anne ve babasının gözleri önünde, babasının işletmesinde can verirken, cenazesinin Bursa’da defnedileceği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2019, 19:01
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