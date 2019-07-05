Alanya’da mide bulandıran olay! 8 yaşındaki çocuğa...

EDİNİLEN bilgiye göre olay 2016 yılında Alanya’da meydana geldi. Alanya Adliyesi’nde staj yaptığı dönemde zaman zaman halasının evine giden şüpheli O.K.İ, iddiaya göre halasının torunu H.Ü.B.’ye cinsel içerikli videolar izleterek tacizde bulundu. H.Ü.B.’nin durumu rehber öğretmenine anlatmasıyla birlikte ortaya çıkan olayın ardından aile, O.K.İ.’den şikayetçi oldu. Hakkında ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan dava açılan O.İ.K., aileler arasında yaşanan miras anlaşmazlığı nedeniyle kendisine iftira atıldığını belirterek suçlamaları kabul etmedi. 2018 yılında tutuklanan ve Alanya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce yargılanan O.K.İ., 12 yıla mahkum edildi. O.K.İ., tutuklu bulunduğu cazaevine konuldu.