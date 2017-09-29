Alanya'da marketten para çalan hırsız tutuklandı

Haber: Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre olay, Carşı Mahallesi İskele Caddesi üzerindeki bir markette meydana geldi. İşyerine müşteri gibi gelen 20 yaşındaki Apdülselam M., işyeri sahibinin bir anlık dikkatsizliğinden yararlanarak yazar kasada bulunan 185 TL, 6 Dolar, ve 20 Avro parayı alarak kaçmaya başladı. Durumu fark eden işyeri sahibi şüpheliyi yakalayarak etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alınan Apdülselam M., Saray Polis Merkezi'nde sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Apdülselam M., çıkarıldığı mahkemece açıktan hırsızlık suçundan tutuklanarak, Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.