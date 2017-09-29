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Alanya'da marketten para çalan hırsız tutuklandı

Alanya'da bir marketin yazar kasasından 185 TL, 6 Dolar ve 20 Avro para çalan şüpheli, işyeri sahibi tarafından yakalanarak polise teslim edildi. 20 yaşındaki şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Alanya'da marketten para çalan hırsız tutuklandı

Alanya'da bir marketin yazar kasasından 185 TL, 6 Dolar ve 20 Avro para çalan şüpheli, işyeri sahibi tarafından yakalanarak polise teslim edildi. 20 yaşındaki şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

29 Eylül 2017 Cuma 13:32
Alanya'da marketten para çalan hırsız tutuklandı
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Haber: Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre olay, Carşı Mahallesi İskele Caddesi üzerindeki bir markette meydana geldi. İşyerine müşteri gibi gelen 20 yaşındaki Apdülselam M., işyeri sahibinin bir anlık dikkatsizliğinden yararlanarak yazar kasada bulunan 185 TL, 6 Dolar, ve 20 Avro parayı alarak kaçmaya başladı. Durumu fark eden işyeri sahibi şüpheliyi yakalayarak etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alınan Apdülselam M., Saray Polis Merkezi'nde sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Apdülselam M., çıkarıldığı mahkemece açıktan hırsızlık suçundan tutuklanarak, Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

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Son Güncelleme: 29.09.2017 13:48
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