Alanya’da Lübnanlı'nın çarptığı Kazak turistten acı haber!

Mehmet AL

KAZA, 2 Haziran günü saat 00.30 sıralarında, Cumhuriyet Mahellesi Ahmet Tokuş Bulvarı yolunda meydana geldi. Alanya'dan Obagöl’e seyir halinde bisikletiyle giden 42 yaşındaki Kazakistan uyruklu erkek turist Auyeskhan Dautov'a otomobille çarparak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Dautov vatandaşlar tarafından çağırılan 112 acil ambulansla Alanya Başkent Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Cumhuriyet Polis Karakol ekipleri olay yerinde yaptıkları çalışmalar sonucunda Kazakistanlı turistte 07 HYA 98 plakalı otomobilin çarptığını tespit etti. Polis ekipleri otomobil sürücüsü 49 yaşındaki Lübnan Uyruklu Rıma Abua G.’yi, kaldığı otelde gözaltına alınarak Cumhuriyet Polis Merkezi’ne götürdü. Lübnan uyruklu otomobil sürüsücü Rıma A., sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

Alanya Başkent Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde 5 gün tedavi gören Kazakistan uyruklu Auyeskhan Dautov dün gece yaşamını yitirdi. Alanya Cumhuriyet savcılığınca yaşamını yitiren Dautov'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.



Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2019, 10:08