Alanya'da kurşunladıktan 7 gün sonra teslim oldu!

Mehmet AL

OLAY, 10 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da Konaklı Mahallesi'ndeki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkan 40 yaşındaki Tufan A., belinden çıkardığı kuru sıkıdan bozma silahla 37 yaşındaki Mehmet U'ya ateş ederek karnından yaraladı. Yaralı Mehmet U., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Özel Anadolu Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınırken, Tufan A., olay yerinden kaçtı. Jandarma tarafından her yerde aranan Tufan A., olaydan 7 gün sonra önceki gün Konaklı Jandarma Karakolu’na kuru sıkıdan bozma silahıyla birlikte teslim oldu. Konaklı Jandarma Karakol Komutanlığında ifadesi alınan şüpheli Tufan A, sevk edildiği nöbetçi mahkemece “Silahla yaralama” suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2019, 00:05