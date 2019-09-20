Alanya’da kredi kartı dolandırıcılığından yakalanan 6 kişinin 2'si tutuklandı

Mehmet AL

ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’nın Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü dolandırıcılık operasyonu kapsamında şüpheli Hakan Ü. ve İsa K.’nin ev ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda çeşitli bankalara ait çok sayıda POS cihazları, kredi ve banka kartları, cep telefonları, 72 bin 720 TL, 1200 dolar ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin Manavgat, Side’de bulunan konaklama tesisi ve lokantalarında yapılan aramada ise kaçak alkol, eski dönemlere ait tarihi sikke ve silah mermisi ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde Hakan Ü. ve İsa K., Alanya’da, Özcan D. ve Maksut S. de Manavgat’ta gözaltına alındı.Dolandırıcılık suçundan gözaltına alınan 4 şüphelinin ardından Jandarma ekipleri soruşturma kapsamında Alanya'da Faruk B., ve Ali Ç., yakalanarak gözaltına alındı ve Alanya Merkez İlçe Jandarma Karakoluna götürüldü. 6 şüpheli ifadelerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildiler .Alanya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde ifadeleri alınan 6 şüpheliden 4'ü Özcan D.,Maksut S., Faruk B., ve Ali Ç., çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılırken şüphelilerden 2'si Hakan Ü., ve İsa K., tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı cezaevine gönderildiler.