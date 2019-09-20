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Alanya’da kredi kartı dolandırıcılarının sayısı 6'ya çıktı

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ‘Kredi kartı kopyalama sureti ile kötüye kullanma’ suçu kapsamında  4 kişi yakalanırken soruşturma kapsamında 2 kişinin daha yakalanmasının ardından dolandırıcıların sayısı 6 oldu. 6 şüpheli jandarmada alınan ifadelerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildiler.

ASAYİŞ 20.09.2019, 10:33 20.09.2019, 10:37
Alanya’da kredi kartı dolandırıcılarının sayısı 6'ya çıktı
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Mehmet AL
ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’nın Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü dolandırıcılık operasyonu kapsamında şüpheli Hakan Ü. ve İsa K.’nin ev ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda çeşitli bankalara ait çok sayıda POS cihazları, kredi ve banka kartları, cep telefonları, 72 bin 720 TL, 1200 dolar ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin Manavgat, Side’de bulunan konaklama tesisi ve lokantalarında yapılan aramada ise kaçak alkol, eski dönemlere ait tarihi sikke ve silah mermisi ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde Hakan Ü. ve İsa K., Alanya’da, Özcan D. ve Maksut S. de Manavgat’ta gözaltına alındı.Dolandırıcılık suçundan gözaltına alınan 4 şüphelinin ardından Jandarma ekipleri soruşturma kapsamında Alanya'da Faruk B., ve Ali Ç., yakalanarak gözaltına alındı ve Alanya Merkez İlçe Jandarma Karakoluna götürüldü. 6 şüpheli ifadelerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildiler.

Kaynak: YeniAlanya Bildirim
#dolandırıcı #kredi kartı #Alanya
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